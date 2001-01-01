Футбол
«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номеромСпорт-Экспресс вчера в 12:38
«Интер» опубликовал заявку на сезон-2019/20 чемпионата Италии. В нее включен нападающий Мауро Икарди, который получил 7-й номер, сообщает официальный сайт миланцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС
Обновлено в 02:44
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Кино
Александр Домогаров рассказал в Оренбурге о новом фильме
Во время церемонии открытия Александр Домогаров, исполнивший одну из ролей, рассказал гостям фестиваля о своей поездке на подобное кладбище.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол
Роналду: «Фелиш может повторить мой успех в Испании»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о перспективах своего соотечественника Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико».
Обновлено в 03:29
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Чеченский исламист застрелен в Берлине
В Берлине застрелен уроженец Чечни, известный полиции исламист. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в столичной полиции.
Обновлено вчера в 11:48
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Егор Крид отдыхает с Алесей Кафельниковой в Барселоне
Сопоставив публикации, поклонники Крида и Кафельниковой стали думать о том, что между ними возникли отношения.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути
Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Здоровье
Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков
Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
Обновлено вчера в 11:22
Технологии
В Дании пересмотрят 10 тысяч приговоров из-за ошибок в данных о местоположении телефонов
В Дании перепроверят более десяти тысячи судебных решений из-за ошибок в обработке данных, полученных от сотовых операторов при поиске преступников.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник», на борту которого находились 2200 человек.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Космос
На авиасалоне МАКС-2019 представят проект российского аэротакси
На авиасалоне МАКС впервые продемонстрируют экспериментальный отечественный проект аэротакси Begaero, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
СМИ: «Зенит» намерен сделать предложение «Локомотиву» по братьям Миранчук
Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитникам московского «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.
Обновлено 21 августа в 08:18
Авто
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Американская «оборона» – самая большая ложь США: в Европе рассказали, куда идут триллионы долларов
Как отметили в издании «Contra Magazin», за прошедшие семьдесят лет США потратили триллионы долларов якобы на «оборону» страны, однако, никто и не думал нападать на нее, а деньги в большинстве своем шли на разжигание вооруженных конфликтов в других государствах.
Обновлено в 01:53
Общество
Кадыров попросил построить скромную мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил построить небольшую мечеть в честь него после его кончины.
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09