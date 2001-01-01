«Интер» опубликовал заявку на сезон-2019/20 чемпионата Италии. В нее включен нападающий Мауро Икарди, который получил 7-й номер, сообщает официальный сайт миланцев.

«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номером

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