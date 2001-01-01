Миланский «Интер» на официальном сайте объявил заявку на итальянскую Серию А в сезоне-2019/20. В список вошёл нападающий Мауро Икарди. В новой кампании 26-летний аргентинец будет выступать под 7-м номером.

«Интер» заявил Икарди на чемпионат Италии под 7-м номером

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