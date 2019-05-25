Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 18:29
В последнем туре "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" и заняла третье место, дающее право участвовать в главном клубном турнире Европы. "Интер" выиграл у покидающего элиту "Эмполи" 2:1 и заполнил последнюю вакансию в Лиге чемпионов.
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Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
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В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
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В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Происшествия
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Обновлено вчера в 13:20
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
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Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
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Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
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В Сети опубликованы характеристики смартфона Redmi K20 Pro
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Политика
В Литве на выборах президента победил Гитанас Науседа
26 мая 2019 в Литве состоялись выборы президента По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла.
Обновлено в 02:03
Политика
Итальянская партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент
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Обновлено вчера в 08:31
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Финляндия стала чемпионом мира впервые с 2011 года.
Обновлено в 03:35
Футбол
«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз
Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика
В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом
В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Религия
В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей
Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Кино
Безруков рассказал о политике в современном российском кино
Обновлено в 04:22
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.
Обновлено в 04:42
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено вчера в 06:12
Экономика
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Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Общество
Кадастровая палата объяснила порядок уведомления о сносе недвижимости
С 23 мая в России вступили в силу новые правила уведомления о сносе объектов недвижимости.
Обновлено в 03:24
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45