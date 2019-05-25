Футбол

«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 18:29

В последнем туре "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" и заняла третье место, дающее право участвовать в главном клубном турнире Европы. "Интер" выиграл у покидающего элиту "Эмполи" 2:1 и заполнил последнюю вакансию в Лиге чемпионов.
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Спаллетти оказался проворнее миланских соседей и вывел «Интер» в ЛЧ

Спорт день за днемвчера в 17:34

Они лишили «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»

Матч ТВвчера в 17:23

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» выступят в ЛЕ

Чемпионатвчера в 16:34

«Аталанта» выступит в Лиге чемпионов впервые в своей истории

Евро-футбол.рувчера в 16:41

«Аталанта» празднует выход в Лигу чемпионов. Фото, видео

Спорт-Экспрессвчера в 20:57

«Аталанта» - «Сассуоло»: какой выбор будет оптимальным?

Все про Спорт ру25 мая в 19:24

«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 мая 2019 года

LiveSport.ru25 мая в 02:52
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Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу

Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено вчера в 13:20
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Беременная дочь Хворостовского вышла замуж

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Гаджеты

В Сети опубликованы характеристики смартфона Redmi K20 Pro

Обновлено вчера в 03:42
Политика

В Литве на выборах президента победил Гитанас Науседа

26 мая 2019 в Литве состоялись выборы президента По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла.
Обновлено в 02:03
Политика

Итальянская партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент

Партия "Лига" во главе с вице-премьером Италии Маттео Сальвини, входящая в правящую коалицию итальянского правительства, лидирует на выборах в Европарламент по предварительным итогам после подсчета голосов почти с 70% участков.
Обновлено вчера в 23:01
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Финляндия стала чемпионом мира впервые с 2011 года.
Обновлено в 03:35
Футбол

«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика

В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом

В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Религия

В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей

Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Кино

Безруков рассказал о политике в современном российском кино

Обновлено в 04:22
Авто

АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.
Обновлено в 04:42
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено вчера в 06:12
Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Общество

Кадастровая палата объяснила порядок уведомления о сносе недвижимости

С 23 мая в России вступили в силу новые правила уведомления о сносе объектов недвижимости.
Обновлено в 03:24
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Суд арестовал замглавы свердловского УФССП по обвинению во взятке

Обновлено в 04:16
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