«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 18:29

В последнем туре "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" и заняла третье место, дающее право участвовать в главном клубном турнире Европы. "Интер" выиграл у покидающего элиту "Эмполи" 2:1 и заполнил последнюю вакансию в Лиге чемпионов.

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Спорт день за днем

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Происшествия В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.

Музыка Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.

Шоу-бизнес Беременная дочь Хворостовского вышла замуж Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.

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Политика Итальянская партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент Партия "Лига" во главе с вице-премьером Италии Маттео Сальвини, входящая в правящую коалицию итальянского правительства, лидирует на выборах в Европарламент по предварительным итогам после подсчета голосов почти с 70% участков.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Хоккей Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею Финляндия стала чемпионом мира впервые с 2011 года.

Футбол «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.

Политика Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.

Политика В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.

Религия В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.

Авто АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.

Экономика «Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Кино Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс» Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.

Общество В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общество Кадастровая палата объяснила порядок уведомления о сносе недвижимости С 23 мая в России вступили в силу новые правила уведомления о сносе объектов недвижимости.