Футбол
Футболисты «Аталанты» и «Интера» вышли в групповой этап Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 17:42
Футболисты итальянских "Аталанты" и "Интера" вышли в групповой этап Лиги чемпионов, это стало известно по итогам заключительного, 38-го тура серии А, который закончился матчами в воскресенье. "Аталанта" в Бергамо обыграла "Сассуоло" со счетом 3:1.
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«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы
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