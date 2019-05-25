Футбол

Футболисты «Аталанты» и «Интера» вышли в групповой этап Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 17:42

Футболисты итальянских "Аталанты" и "Интера" вышли в групповой этап Лиги чемпионов, это стало известно по итогам заключительного, 38-го тура серии А, который закончился матчами в воскресенье. "Аталанта" в Бергамо обыграла "Сассуоло" со счетом 3:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аталанта» празднует исторический выход в Лигу чемпионов: видео

Sport24.ruвчера в 23:10

Спаллетти оказался проворнее миланских соседей и вывел «Интер» в ЛЧ

Спорт день за днемвчера в 17:34

Они лишили «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»

Матч ТВвчера в 17:23

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» выступят в ЛЕ

Чемпионатвчера в 16:34

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы

Советский спортвчера в 16:36

«Аталанта» празднует выход в Лигу чемпионов. Фото, видео

Спорт-Экспрессвчера в 20:57

«Аталанта» - «Сассуоло»: какой выбор будет оптимальным?

Все про Спорт ру25 мая в 19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Обновлено в 06:02
Здоровье

В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку

При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Беспорядки и пожар вспыхнули в Южной исправительной колонии, сообщает УНИАН. По предварительным данным, сбежали около 15 заключенных.
Обновлено в 05:49
Политика

Морской трибунал ООН обязал Россию отпустить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) принял решение о том, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение государственной границы России.
Обновлено 25 мая в 08:57
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 22:32
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
Обновлено в 04:34
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

МАК опубликует отчет об авиакатастрофе SSJ-100 через 1,5 месяца

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево через 1,5 месяца.
Обновлено в 06:14
Футбол

Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»

Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали 6 человек

Телеканал CNN сообщил, что в результате торнадо в американском штате Оклахома погибли 6 человек, около 100 человек были ранены.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Петербурге двое мужчин избили и ограбили 85-летнюю блокадницу

Полицейские Петербурга задержали двоих мужчин, подозреваемых в избиении и ограблении 85-летней жительницы блокадного Ленинграда.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Авто

Камеры научат ловить водителей, лишенных прав

Камеры смогут сканировать дорожный трафик и вычислять по номерным знакам автомобили, за рулём которых может сидеть водитель без прав.
Обновлено в 04:11
Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Наука

В Австралии найдены выделяющие золото грибы

Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено 25 мая в 13:50
Политика

Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Курс биткойна за сутки вырос на 9,4%

Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты.
Обновлено в 04:32
Политика

Парубий: Лидеры фракций Рады к компромиссу с Зеленским не пришли

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал недостоверной информацию о том, что лидерам парламентских фракций удалось договориться с Владимиром Зеленским по вопросам внесения изменений в выборное законодательство.
Обновлено в 05:20
Космос

Первый экипаж SpaceX прибыл в Звездный городок для тренировок

Первый экипаж пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon приехал на тренировки в подмосковный Звездный городок, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Авто

Fiat Chrysler и Renault обсуждают вероятное слияние

Автопроизводители Fiat Chrysler и Renault проводят переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 12:44
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное