Футболисты «Аталанты» и «Интера» вышли в групповой этап Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 17:42

Футболисты итальянских "Аталанты" и "Интера" вышли в групповой этап Лиги чемпионов, это стало известно по итогам заключительного, 38-го тура серии А, который закончился матчами в воскресенье. "Аталанта" в Бергамо обыграла "Сассуоло" со счетом 3:1.

Футболисты «Аталанты» и «Интера» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

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