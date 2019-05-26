Футбол

«Интер» завершил сезон выше «Милана» и сыграет в Лиге чемпионовSport24.ru 16:35

«Интер» завоевал право представлять Италию на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В заключительном туре Серии A «Интер» дома обыграл со счетом 2:1 «Эмполи». У хозяева отличились Кейта Бальде (51-я минута) и Раджа Наингголан (81-я).
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«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» выступят в ЛЕ

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«Интер» завершил сезон выше «Милана» и сыграет в Лиге чемпионов

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«Аталанта» и «Интер» сохранили места в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы, «Эмполи» вылетел

Евро-футбол.ру16:35

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы

Советский спорт16:36

«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов. «Милан» сыграет в Лиге Европы

Спорт-Экспресс16:40

Спаллетти оказался проворнее миланских соседей и вывел «Интер» в ЛЧ

Спорт день за днем17:34

«Аталанта» – «Сассуоло»: прогноз на матч 38-го тура Серии А

ODDS.ruвчера в 18:23
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Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
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Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

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В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
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Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
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Кучеров и Гусев вошли в тройку лучших бомбардиров ЧМ-2019

Тройку лучших замкнул еще один россиянин Никита Гусев, набравший 16 очков (4+12).
Обновлено в 16:37
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Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Политика

Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент

В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Авто

«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала

Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой

Обновлено в 10:53
Политика

Явка на выборах в Европарламент впервые выросла и приближается к 51%

В штаб-квартире Европарламента в Брюсселе, подводя первые итоги выборов в ЕП, проходивших в Евросоюзе с 23 мая, сообщили, что явка на них впервые повысилась и приблизилась к 51%.
Обновлено в 14:51
Политика

Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге

Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Музыка

Группа «Машина времени» отмечает 50-летие

Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
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Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
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Хоккей

Защитник сборной Канады Теодор: «Голкипер финнов сыграл потрясающе»

Голкипер соперника (Кевин Ланкинен) сегодня сыграл потрясающе, мы не смогли ему забить в третьем периоде, хотя у нас было огромное количество попыток.
Обновлено в 17:08
Политика

В Литве ждут начала второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16
Политика

В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Культура

Премию «Нацбест» получил автор славянского фэнтези

Обладателем ежегодной общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено вчера в 17:00
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Фигуристка Щербакова пошутила, что уходит в баскетбол

Чемпионка России — 2019 по фигурному катанию Анна Щербакова в шутку объявила о переходе в баскетбол.
Обновлено в 16:16
Футбол

«Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом» за право остаться в РПЛ

Вместе с «Крыльями Советов» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ сыграет «Уфа», завершившая сезона на 14-й позиции.
Обновлено в 09:33
Хоккей

Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019

Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
Обновлено в 16:49
Происшествия

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает Геологическая служба США.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Кино

«Аладдин» возглавил американский прокат

Лидером американского бокс-офиса за 24-26 мая (сразу оговоримся, что в последний понедельник весны в США отмечается День памяти, - и благодаря этому заключительный уикенд мая является традиционно удлиненным) стал новый "Аладдин", игровой ремейк одноименной легенды студии Disney.
Обновлено в 17:33
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