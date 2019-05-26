Футбол
«Интер» завершил сезон выше «Милана» и сыграет в Лиге чемпионовSport24.ru 16:35
«Интер» завоевал право представлять Италию на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В заключительном туре Серии A «Интер» дома обыграл со счетом 2:1 «Эмполи». У хозяева отличились Кейта Бальде (51-я минута) и Раджа Наингголан (81-я).
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