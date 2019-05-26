Футбол
«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионовMetaratings вчера в 16:44
«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Миланский «Интер» одержал победу над «Эмполи» (2:1) и также сыграет в групповом этапе ЛЧ, имея в активе 69 очков.
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«Аталанта» и «Интер» сохранили места в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы, «Эмполи» вылетел
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