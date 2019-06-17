Футбол

«Интер» подпишет экс-защитника «Челси»Евро-футбол.ру 04:15

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Как сообщает sportmediaset, "нерадзурри" видят в англичанине замену бразильцу Жоао Миранде, контракт которого истекает летом 2020 года. Напомним, что Кэхилл покинул лондонский "Челси" этим летом после завершения трудового договора.
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«Интер» заинтересован в услугах Кэхилла

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