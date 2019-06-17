Футбол
«Интер» заинтересован в услугах КэхиллаSport24.ru 01:57
Защитник «Челси» Гари Кэхилл, который покинет клуб на правах свободного агента, может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщает Sportmediaset, в услугах 34-летнего англичанина заинтересован «Интер». Переговоры между командами еще не начались.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Муцениеце рассказала о прибавлении в семье
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Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море
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Бари Алибасова выписали из больницы
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Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
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Происшествия
Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки
Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
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Отец Децла поздравил внука Тони с 14-летием
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Политика
Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР
В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
Обновлено в 10:23
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Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
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Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено в 11:33
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В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
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Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Авто
Tesla запустила продажи автомобилей Tesla Model 3 с пробегом
На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Обновлено в 11:13
Происшествия
Военные сделали сальто на Lada Vesta
В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
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Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
Обновлено в 11:59
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
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Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия
В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД
Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
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Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
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Цветаева впервые показала новорожденного сына
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Обновлено в 09:23
Футбол
Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ
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Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22