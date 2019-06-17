Футбол

«Интер» заинтересован в услугах КэхиллаSport24.ru 01:57

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Защитник «Челси» Гари Кэхилл, который покинет клуб на правах свободного агента, может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщает Sportmediaset, в услугах 34-летнего англичанина заинтересован «Интер». Переговоры между командами еще не начались.
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«Интер» заинтересован в услугах Кэхилла

Sport24.ru01:57

«Интер» заинтересован в переходе футболиста «Челси»

Газета.Ru02:14

СМИ: Гэри Кэйхилл может стать игроком «Интера»

Спорт-Экспресс01:15
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