Футбол
«Интер» заинтересован в услугах Артуро ВидаляЕвро-футбол.ру 06:27
"Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, сообщает Tuttosport. По информации источника, спортивный директор миланцев Пьеро Аусилио встречался с представителями "блаугранас" в день их матча с "Лионом" (5:1).
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