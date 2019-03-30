Футбол

«Интер» заинтересован в услугах Артуро ВидаляЕвро-футбол.ру 06:27

"Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, сообщает Tuttosport. По информации источника, спортивный директор миланцев Пьеро Аусилио встречался с представителями "блаугранас" в день их матча с "Лионом" (5:1).
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«Интер» проявляет интерес к Видалю и Ракитичу

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В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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В Бресте на поверхность подняли останки более тысячи узников гетто

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По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
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Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о травме, полученной спортсменом.
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Ученые выяснили, как выглядели самые ранние известные в мире животные

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Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
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Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия

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Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
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Динамо — Локомотив 0:1

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