Футбол
«Интер» заинтересован в 19-летнем хавбеке «Фенербахче»Спорт-Экспресс вчера в 18:56
Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Boxer. Предполагается, что 19-летний македонец в ближайшие дни отправится в Милан для заключения контракта после того, как президент турецкого клуба Али Кок одобрит сделку.
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Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
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Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.
Обновлено 30 мая в 20:37
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В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
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Политика
Трамп вводит пошлины на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики из-за кризиса на границе.
Обновлено 30 мая в 20:13
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
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Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
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Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты
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Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты
Хорошая покупка: iPhone 7 Plus упал в цене
Несмотря на скорый выход iPhone 11 и обновленного XR, смартфон iPhone 7 Plus имеет мощный процессор, защиту от воды и хорошую камеру.
Обновлено вчера в 05:59
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Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы
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Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Энергетика
Аналитики назвали причины падения цен на нефть
Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома
Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено 30 мая в 21:58
Политика
Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17
Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Библиотеку имени Горького попросили взять под охрану
В Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области эксперты подали заявление о постановке на охрану здания библиотеки имени Максима Горького.
Обновлено вчера в 07:03
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
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Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
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Обновлено вчера в 08:12
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Депутат Заксобрания Новосибирской области обругал инспектора ДПС
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:51
Спорт
Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций
В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Bonduelle начнет производить в России замороженные овощи
По данным ЕФРСБ, стоимость комбината составила 444 млн руб. Bonduelle – крупнейший в мире производитель консервированных, замороженных, свежих овощей и готовой продукции, в России компания пока выпускает только консервированные овощи (ей принадлежат два завода в Краснодарском крае), замороженные же овощи и смеси компания импортирует или выпускает на заводах партнеров.
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
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