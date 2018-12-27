Футбол

«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»
Газета.Ru
17:20

Интер — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
24′
Марек Гамшик
Никола Максимович
Марцело Брозович
29′
Борха Валеро
52′
56′
Аллан
Борха Валеро
Матиас Весино
64′
67′
Рауль Альбиоль
71′
Аркадиуш Милик
Дрис Мертенс
Иван Перишич
Бальде Кейта
74′
78′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
80′
Калиду Кулибали
81′
Калиду Кулибали
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
83′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′+1′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′+3′
90′+5′
Лоренцо Инсинье
"Интер" одержал победу над "Наполи" в матче 18-го тура Серии А, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. На первой компенсированной к основному времени матча минуте оформил единственный гол Лаутаро Мартинес. Впервые миланский клуб одолел неаполитанский с 2016 года.
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