"Интер" одержал победу над "Наполи" в матче 18-го тура Серии А, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. На первой компенсированной к основному времени матча минуте оформил единственный гол Лаутаро Мартинес. Впервые миланский клуб одолел неаполитанский с 2016 года.

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