Футбол

«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»
Газета.Ru
17:20

Интер — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
24′
Марек Гамшик
Никола Максимович
Марцело Брозович
29′
Борха Валеро
52′
56′
Аллан
Борха Валеро
Матиас Весино
64′
67′
Рауль Альбиоль
71′
Аркадиуш Милик
Дрис Мертенс
Иван Перишич
Бальде Кейта
74′
78′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
80′
Калиду Кулибали
81′
Калиду Кулибали
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
83′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′+1′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′+3′
90′+5′
Лоренцо Инсинье
"Интер" одержал победу над "Наполи" в матче 18-го тура Серии А, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. На первой компенсированной к основному времени матча минуте оформил единственный гол Лаутаро Мартинес. Впервые миланский клуб одолел неаполитанский с 2016 года.
Газета.Ru17:20

Подробнее о событии

«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»

Газета.Ru17:20

«Интер» прервал беспроигрышную серию «Наполи» благодаря голу на 91-й минуте (видео)

Советский спорт16:38

«Интер» — «Наполи» 1:0. Видеообзор центрального матча 18-го тура Серии А

Sport24.ru18:24

«Интер» в большинстве вырвал победу у «Наполи» в компенсированное время

Матч ТВ16:38

«Интер» вырвал победу в матче с «Наполи», забив гол в компенсированное время

Чемпионат16:31

Спаллетти вырвал победу у Анчелотти. «Интер» забил «Наполи» в добавленное время

Спорт-Экспресс17:30

«Интер» – короли последних минут. Забили четверть голов после 86-й

Sports.ru17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное&Белое»

Обновлено в 10:26
Общество

Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году

Минтруд рассказал, каким специалистам грозят сокращения в 2019 году.
Обновлено в 18:37
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Технологии

«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram

Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие

Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак

Обновлено в 14:41
Космос

Госкомиссия признала ракету «Союз-2.1а» готовой к пуску

Обновлено в 17:55
Космос

Зонд New Horizons приступил к изучению астероида

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками

Немецкий мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки.
Обновлено в 15:27
Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Обновлено в 12:22
Политика

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Политика

Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Обновлено в 13:17
Политика

Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным

В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.
Обновлено в 08:15
Общество

«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году

Обновлено в 09:25
Футбол

Адвокат Кокорина заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится

«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова в своём Instagram.
Обновлено в 14:47
Финансы

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие

Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 года

Минобороны РФ представило в соцсетях календарь следующего года. Шутливое сообщение вызвало много интереса со стороны пользователей площадки.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

ВМС США отменят практику отправки матросов в карцер на хлеб и воду

Обновлено в 16:07
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Спорт

Российские лыжники и тяжелоатлеты дисквалифицированы за допинг

Два российских лыжника и три тяжелоатлеты дисквалифицированы за употребление допинга.
Обновлено в 19:25
Политика

Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску

По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска

В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
ещё по теме
Главное