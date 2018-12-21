Футбол

«Интер» вновь попытается купить Модрича
Sport24.ru
18:40

Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Sport24.ru18:40

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СМИ: «Интер» вновь попытается переманить Модрича

Газета.Ru19:05

«Интер» вновь попытается купить Модрича

Sport24.ru18:40

Владельцы «Интера» готовы платить Модричу по 10 млн евро в течение 6 лет

Soccer.ru14:08

«Интер» снова попытается купить Модрича

Чемпионат13:29

«Интер» снова попытается купить Модрича

Sportbox.RU12:54

«Интер» снова попытается купить Модрича

Матч ТВ12:54

СМИ: «Интер» вновь попытается приобрести Модрича

Спорт-Экспресс12:05
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Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:47
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«Барселона» арендовала защитника

Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо на правах аренды перебрался в "Барселону". Соглашение рассчитано до лета 2019 года.
Обновлено в 13:42
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Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
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«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
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Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
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На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.
Обновлено в 16:24
Футбол

Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек

"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
Обновлено в 12:53
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Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо

Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
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Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

Обновлено в 14:36
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Алекс Сандро продлил контракт с «Ювентусом»

Обновлено в 17:42
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Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
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Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

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«ПСЖ» поздравил Мбаппе с днем рождения

Обновлено в 10:50
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Вице-президент «Монако» Васильев: «Все, что не убивает, делает нас сильнее»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал текущую ситуацию в клубе. Красно-белые идут в зоне прямого вылета из Лиги 1.
Обновлено в 11:57
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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