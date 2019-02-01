Футбол

«Интер» в серии пенальти пропустил «Лацио» в кубковый полуфиналЕвро-футбол.ру вчера в 18:00

Интер — Лацио
1 – 1
3 : 4 по пенальти
Кубок Италии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Роберто Гальярдини
44′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
46′
68′
Уоллес Сантос
70′
Уоллес Сантос
Баштуш
73′
Штефан Раду
80′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
81′
Матиас Весино
82′
86′
Адам Марушич
87′
Сергей Милинкович-Савич
88′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
96′
Лукас Лейва
101′
Луис Альберто
Марко Пароло
Маттео Политано
Седрик Соареш
106′
Антонио Кандрева
Раджа Наингголан
107′
108′
Чиро Иммобиле
109′
Чиро Иммобиле
Марцело Брозович
111′
Квадво Асамоа
118′
120′+4′
Штефан Раду
Мауро Икарди
120′+5′
П
"Интер" и "Лацио" выдали драматичный матч в четвертьфинале Кубка Италии. Если в основное время соперники отбегали без голов, то в овертайме они были. Чиро Иммобиле отличился на 108-й минуте, а миланцы отыгрались на последней минуте дополнительного времени, когда Мауро Икарди забил с пенальти.
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