Футбол

Чиро Иммобиле: «Полуфинал Кубка Италии почти украли у „Лацио“»Спорт-Экспресс вчера в 19:35

Интер — Лацио
1 – 1
3 : 4 по пенальти
Кубок Италии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Роберто Гальярдини
44′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
46′
68′
Уоллес Сантос
70′
Уоллес Сантос
Баштуш
73′
Штефан Раду
80′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
81′
Матиас Весино
82′
86′
Адам Марушич
87′
Сергей Милинкович-Савич
88′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
96′
Лукас Лейва
101′
Луис Альберто
Марко Пароло
Маттео Политано
Седрик Соареш
106′
Антонио Кандрева
Раджа Наингголан
107′
108′
Чиро Иммобиле
109′
Чиро Иммобиле
Марцело Брозович
111′
Квадво Асамоа
118′
120′+4′
Штефан Раду
Мауро Икарди
120′+5′
П
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле после победы над "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии отметил, что римляне заслужили выход в полуфинал. По его словам, он вложил в игру сердце и душу.
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