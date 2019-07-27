Основное время игры, прошедшей на Тайпе в Макао, завершилось со счетом 1:1. В составе "ПСЖ" голом отметился Тило Керер (на 41-й минуте), у "Интера" отличился Самуэле Лонго (90+4). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки миланского клуба - 6:5.

«Интер» в серии пенальти победил «ПСЖ» в товарищеском матче

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