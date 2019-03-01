Футбол
«Интер» в гостях проиграл «Кальяри»Sport24.ru 16:26
Лука Чигарини
|8′
Жуан Педро
|20′
|29′
Милан Шкриньяр
Иван Перишич
|31′
|38′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Леонардо Паволетти
|43′
|66′
Матиас Весино
|68′
Матиас Весино
Борха Валеро
Лука Чигарини
Филип Брадарич
|70′
|71′
Марцело Брозович
Паоло Панкрацио Фараго
|76′
Леонардо Паволетти
|79′
Жуан Педро
Кирил Десподов
|81′
|83′
Квадво Асамоа
Антонио Кандрева
Артур Ионица
Симоне Падоин
|86′
|87′
Марцело Брозович
Андреа Раноккия
Алессио Краньо
|90′+5′
|40%
|Владение мячом
|60%
|72%
|Процент точных передач
|85%
|7
|Удары в сторону ворот
|10
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|9
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
19
Пизакане
3
Пеллегрини
24
Фараго
6
Брадарич
20
Падоин
32
Десподов
18
Барелла
30
Паволетти
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
87
Кандрева
16
Политано
20
Валеро
14
Наингголан
13
Раноккия
44
Перишич
10
Мартинес
Интер
Расстановка 4‑5‑1
В матче 26-го тура итальянской Серии A «Интер» на выезде потерпел поражение от «Кальяри» — 1:2. Все три гола были забиты в первом тайме: на 31-й минуте Лука Кеппителли вывел хозяев вперед. На 38-й минуте Лаутаро Мартинес счет сравнял.
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