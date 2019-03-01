Футбол

«Интер» в гостях проиграл «Кальяри»Sport24.ru 16:26

Кальяри — Интер
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Лука Чигарини
8′
Жуан Педро
20′
29′
Милан Шкриньяр
Иван Перишич
31′
38′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Леонардо Паволетти
43′
66′
Матиас Весино
68′
Матиас Весино
Борха Валеро
Лука Чигарини
Филип Брадарич
70′
71′
Марцело Брозович
Паоло Панкрацио Фараго
76′
Леонардо Паволетти
79′
Жуан Педро
Кирил Десподов
81′
83′
Квадво Асамоа
Антонио Кандрева
Артур Ионица
Симоне Падоин
86′
87′
Марцело Брозович
Андреа Раноккия
Алессио Краньо
90′+5′
В матче 26-го тура итальянской Серии A «Интер» на выезде потерпел поражение от «Кальяри» — 1:2. Все три гола были забиты в первом тайме: на 31-й минуте Лука Кеппителли вывел хозяев вперед. На 38-й минуте Лаутаро Мартинес счет сравнял.
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