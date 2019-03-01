«Интер» в гостях проиграл «Кальяри»Sport24.ru 16:26

В матче 26-го тура итальянской Серии A «Интер» на выезде потерпел поражение от «Кальяри» — 1:2. Все три гола были забиты в первом тайме: на 31-й минуте Лука Кеппителли вывел хозяев вперед. На 38-й минуте Лаутаро Мартинес счет сравнял.

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