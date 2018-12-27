Футбол

«Интер» в добавленное время вырвал победу у «Наполи»
REGNUM
00:47

Интер — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
24′
Марек Гамшик
Никола Максимович
Марцело Брозович
29′
Борха Валеро
52′
56′
Аллан
Борха Валеро
Матиас Весино
64′
67′
Рауль Альбиоль
71′
Аркадиуш Милик
Дрис Мертенс
Иван Перишич
Бальде Кейта
74′
78′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
80′
Калиду Кулибали
81′
Калиду Кулибали
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
83′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′+1′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′+3′
90′+5′
Лоренцо Инсинье
«Интер» одержал победу над «Наполи» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на первой добавленной минуте.
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