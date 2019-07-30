По данным источника, миланский клуб увеличил предложение до € 13 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. Отмечается, что «Рома» отказывается отдавать боснийца за эту сумму и хочет получить за форварда € 20 млн. 33-летний Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.

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«Интер» увеличил предложение «Роме» по Джеко до € 13 млн

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