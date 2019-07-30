Футбол
«Интер» увеличил предложение «Роме» по Джеко до € 13 млнЧемпионат вчера в 18:36
По данным источника, миланский клуб увеличил предложение до € 13 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. Отмечается, что «Рома» отказывается отдавать боснийца за эту сумму и хочет получить за форварда € 20 млн. 33-летний Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Крупнейшим спонсором Текслера оказался фонд «Единой России»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, участвующий в выборах как самовыдвиженец, получил крупную спонсорскую помощь от фонда, связанного с «Единой Россией».
Обновлено в 02:59
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин
Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Авто
Audi вывела на тесты S5 Cabrio и Sportback
Как и во всех последних обновленных Audi, изменения S5 сосредоточены в основном в передней части.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Обновлено в 03:49
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду
Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 03:21
Происшествия
На полигоне в Верхней Пышме погиб солдат-срочник
На полигоне Адуйском в Верхней Пышме погиб 20-летний Ильдар Сиразев, которого призвали на службу из Башкирии.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
В России возродят расформированные при Горбачеве полки
Обновлено вчера в 08:13
Политика
На Украине с почестями перезахоронили солдат СС
В городе Золочев во Львовской области Украины торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 03:42
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
США изучат снабжение арктических регионов
Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Здоровье
За каждый выявленный случай рака врачам предложили платить 500 рублей
Предполагается, что за каждый случай онкологии, впервые диагностированный у пациента и подтвержденный исследованиями, участковому врачу-терапевту, врачу общей практики, участковому педиатру, фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта, проводившим осмотр в процессе диспансеризации, выплатят по 500 рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
BlaBlaCar могут заблокировать в России
Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку со времен Брежнева
В этом году Воздушно-десантные войска проведут самые масштабные учения в новейшей истории.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56