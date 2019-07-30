Футбол

«Интер» увеличил предложение «Роме» по ДжекоREGNUM вчера в 23:43

Миланский «Интер» сделал новое предложение «Роме» по трансферу боснийского форварда Эдина Джеко. Об этом сообщает Football Italia. По информации издания, «Интер» увеличил предложение по игроку до €13 млн.
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«Интер» увеличил предложение по Джеко до 13 млн евро

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Боснийский футболист, нападающий. Вице-капитан итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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