Футбол

«Интер» увеличил предложение «Роме» по ДжекоREGNUM вчера в 23:43

Миланский «Интер» сделал новое предложение «Роме» по трансферу боснийского форварда Эдина Джеко. Об этом сообщает Football Italia. По информации издания, «Интер» увеличил предложение по игроку до €13 млн.
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«Интер» увеличит сумму за трансфер Джеко с 12 до 15 миллионов

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Sportbox.RUвчера в 19:41

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После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

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Общество

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Политика

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Создание всемирного русскоязычного канала на Украине для «борьбы за умы» людей в Донбассе и Крыму обойдется бюджету страны в $2 млрд.
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Технологии

Открылась вакансия на должность CEO Google, в Google ничего не знают

В профессиональной социальной сети LinkedIn появилось объявление о том, что компания Google открыла вакансию и ищет себе нового гендиректора.
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Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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Боснийский футболист
Боснийский футболист, нападающий. Вице-капитан итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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