Футбол
«Интер» увеличил предложение «Роме» по ДжекоREGNUM вчера в 23:43
Миланский «Интер» сделал новое предложение «Роме» по трансферу боснийского форварда Эдина Джеко. Об этом сообщает Football Italia. По информации издания, «Интер» увеличил предложение по игроку до €13 млн.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Здоровье
В Югре из-за вспышки менингита закрыли детский лагерь
В Нижневартовске из-за случая менингита приостановили работу детского лагеря «Радуга».
Обновлено в 01:59
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика
В Раде озвучили стоимость создания русскоязычного канала на Украине
Создание всемирного русскоязычного канала на Украине для «борьбы за умы» людей в Донбассе и Крыму обойдется бюджету страны в $2 млрд.
Обновлено в 07:58
Технологии
Открылась вакансия на должность CEO Google, в Google ничего не знают
В профессиональной социальной сети LinkedIn появилось объявление о том, что компания Google открыла вакансию и ищет себе нового гендиректора.
Обновлено в 08:53
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Футбол
В Англии введут временные удаления футболистов
Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
Футбол
На обложке FIFA 20 Ultimate Edition будет изображен Зидан
EA Sports показала обложку FIFA 20 Ultimate Edition. На ней изображен тренер «Реала»Зинедин Зидан.
Обновлено в 08:48
Политика
Климкин опроверг сообщения о ссоре с Лавровым в Париже
Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что он якобы поругался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи в «нормандском формате» в 2016 году.
Обновлено в 08:40
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.
Обновлено в 08:46
Политика
В Забайкалье вдову погибшего в Сирии военного лишили выплат
Обновлено в 09:05
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
Новая Верховная Рада соберется не раньше осени
По мнению главы офиса президента Украины Андрея Богдана, первое заседание нового состава парламента вряд ли состоится ранее 1 сентября этого года.
Обновлено в 08:28
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Футбол
Семин отреагировал на решение Самедова завершить карьеру
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на решение бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова завершить карьеру игрока, передает RT.
Обновлено в 07:48
Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Лободе на концерте Rammstein позавидовала Бондарчук
Украинскую певицу Светлану Лободу заметили на концерте группы Rammstein, где исполнительница якобы прошла вместе со своей дочерью в ложу вокалиста и лидера коллектива Тиля Линдеманна, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 07:45
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Кино
Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
Обновлено в 05:25