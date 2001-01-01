Футбол
«Интер» увеличил предложение «Роме» по ДжекоREGNUM вчера в 23:43
Миланский «Интер» сделал новое предложение «Роме» по трансферу боснийского форварда Эдина Джеко. Об этом сообщает Football Italia. По информации издания, «Интер» увеличил предложение по игроку до €13 млн.
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Наука
Создан двигатель, который позволит дронам летать несколько дней подряд
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поделилась откровенными фото
Брежнева фотографии дочери оценила и даже выложила их на своей странице в Stories.
Обновлено в 03:00
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения
Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.
Обновлено в 08:12
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Корабли Северного флота проведут учения на Балтике
Участвовавшие в параде 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте корабли Северного флота по пути в Североморск проведут учения в Балтийском море.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски
Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».
Обновлено в 04:29
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В американском Миссисипи двое человек застрелены в магазине Walmart
В одном из магазинов торговой сети Walmart произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.
Обновлено в 09:51
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна прокомментировал слухи о разводе шоумена
Агент российского шоумена Михаила Галустяна Алексей Новацкий опроверг слухи о возможном разводе артиста и его жены Виктории, с которой они отметили в этом году 12 лет супружеской жизни.
Обновлено в 10:57
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Российский флот модернизирует самолёты-амфибии Бе-12 «Чайка»
ВМФ России объявил о начале модернизации самолётов-амфибий Бе-12 «Чайка», сообщают «Известия».
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Леди Гагу сняли целующейся с новым бойфрендом
Пока неизвестно, как долго продолжаются новые отношения певицы. Еще никогда к личной жизни Леди Гаги не было приковано такого внимания.
Обновлено в 10:00
Технологии
C+86 Sport Watch: новые часы от Xiaomi с хронографом, ориентированные на спортсменов
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В ДНР задержали пьяных украинских танкистов
По словам главы пресс-службы Даниила Безсонова, танкисты были пьяные, а некоторые, возможно, в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 04:24