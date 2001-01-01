Футбол

«Интер» увеличил предложение «Роме» по ДжекоREGNUM вчера в 23:43

Миланский «Интер» сделал новое предложение «Роме» по трансферу боснийского форварда Эдина Джеко. Об этом сообщает Football Italia. По информации издания, «Интер» увеличил предложение по игроку до €13 млн.
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«Интер» увеличит сумму за трансфер Джеко с 12 до 15 миллионов

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В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей.
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Вырезанные сцены из «Мстители: Финал»: Бритый енот и шутки про «Первого мстителя»

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Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
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Эдин Джеко
Боснийский футболист
Боснийский футболист, нападающий. Вице-капитан итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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