«Интер» уступил «Кальяри» в Серии АГазета.Ru вчера в 17:43

В матче 26-го тура итальянского чемпионата "Кальяри" обыграл миланский "Интер", сообщает "Советский спорт". Встреча прошла на "Сардиния Арене" и закончилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Лука Чеппители и Леонардо Паволетти.

«Интер» уступил «Кальяри» в Серии А

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