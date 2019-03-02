Футбол

«Интер» уступил «Кальяри» в Серии АГазета.Ru вчера в 17:43

Кальяри — Интер
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
Лука Чигарини
8′
Жуан Педро
20′
29′
Милан Шкриньяр
Иван Перишич
31′
38′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Леонардо Паволетти
43′
66′
Матиас Весино
68′
Матиас Весино
Борха Валеро
Лука Чигарини
Филип Брадарич
70′
71′
Марцело Брозович
Паоло Панкрацио Фараго
76′
Леонардо Паволетти
79′
Жуан Педро
Кирил Десподов
81′
83′
Квадво Асамоа
Антонио Кандрева
Артур Ионица
Симоне Падоин
86′
87′
Марцело Брозович
Андреа Раноккия
Алессио Краньо
90′+5′
В матче 26-го тура итальянского чемпионата "Кальяри" обыграл миланский "Интер", сообщает "Советский спорт". Встреча прошла на "Сардиния Арене" и закончилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Лука Чеппители и Леонардо Паволетти.
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