Футбол

«Интер» уступил «Кальяри» в Серии АГазета.Ru вчера в 17:43

Кальяри — Интер
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
Лука Чигарини
8′
Жуан Педро
20′
29′
Милан Шкриньяр
Иван Перишич
31′
38′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Леонардо Паволетти
43′
66′
Матиас Весино
68′
Матиас Весино
Борха Валеро
Лука Чигарини
Филип Брадарич
70′
71′
Марцело Брозович
Паоло Панкрацио Фараго
76′
Леонардо Паволетти
79′
Жуан Педро
Кирил Десподов
81′
83′
Квадво Асамоа
Антонио Кандрева
Артур Ионица
Симоне Падоин
86′
87′
Марцело Брозович
Андреа Раноккия
Алессио Краньо
90′+5′
В матче 26-го тура итальянского чемпионата "Кальяри" обыграл миланский "Интер", сообщает "Советский спорт". Встреча прошла на "Сардиния Арене" и закончилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Лука Чеппители и Леонардо Паволетти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» на выезде уступил «Кальяри»

Матч ТВвчера в 16:39

«Интер» в гостях проиграл «Кальяри»

Советский спортвчера в 16:27

Футбольный экспресс на итальянскую Серию А: за кого болеть на выходных?

Sport-placeвчера в 03:51

«Интер» потерпел поражение от «Кальяри»

Спорт-Экспрессвчера в 16:27

«Интер» проиграл 7-й матч в серии А в этом сезоне – больше, чем за весь прошлый чемпионат

Sports.ruвчера в 16:59

«Интер» потерпел поражение в матче Серии А с «Кальяри»

Чемпионатвчера в 16:31

1 марта. 22:20. Видеотрансляция матча «Кальяри» — «Интер»

Еженедельник Футболвчера в 03:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество

Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

Обновлено в 02:45
Происшествия

Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе

Жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей, сообщил в субботу ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.
Обновлено вчера в 18:34
Хоккей

Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах

Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Ъ: отставного генерала арестовали за мошенничество с «мертвыми душами»

В Твери по обвинению в особо крупном мошенничестве арестовали начальника "Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны" Минобороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко

За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Минздрав наградил московского школьника за спасение авиапассажира

Обновлено в 02:17
Общество

Хакеры от имени Metro и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес

Эксперты рассказали об первой уникальной массовой атаке хакеров, под удар которой попал российский бизнес.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире

Обновлено в 00:35
Политика

В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Верховной рад Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко

На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»

Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму

Осенью 2017 года Минобрнауки России разработало законопроект по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.
Обновлено в 02:50
Космос

К МКС отправился новейший корабль Crew Dragon в непилотируемом режиме

Ракета-носитель Falcon 9 с новейшим американским космическим кораблем многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в субботу стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Обновлено в 02:51
Политика

Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно

Обновлено вчера в 23:21
Политика

ЕС запретил Польше строить канал рядом с Россией

Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью - без одобрения Европейской комиссии, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновников ЕС.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом

Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь

Ночью с 1 на 2 марта силовики провели в Екатеринбурге рейд по заведениям общепита. В результате были задержаны 80 иностранцев.
Обновлено в 02:17
Политика

Более 60 человек пострадали в акциях протеста в Алжире

В Алжире пострадали 63 человека во время акций протестов против решения президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Обновлено в 01:50
Религия

В России наступила Вселенская родительская суббота

Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Украинский политик рассказал, почему Киеву не удалось сохранить Крым

Украина не смогла сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции, заявил лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

На юго-востоке Москвы горит квартира в жилом доме

Обновлено в 01:41
Политика

Лукашенко объяснил нежелание признать независимость Абхазии

Экс-генсек НАТО Хавьер Солана угрожал президенту Белоруссии Александру Лукашенко международной изоляцией в случае признания независимости Абхазии.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

МВД РФ подготовило законопроект о едином госреестре автомобилей

МВД предлагает создать единый госреестр автомобилей, доступ к информации которого будет иметь любой гражданин РФ и правоохранительные органы, говорится в законопроекте, размещенном на Едином портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:12
Наука

В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео

Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Ким Чен Ын выехал из Ханоя к бронепоезду на границу с Китаем

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Россия не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Россия не признает частичное решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт

Крымский мост уверенно пережил зиму

«За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:07
ещё по теме
Главное