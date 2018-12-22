Футбол

«Интер» упустил победу над «Кьево»
Soccer.ru
13:53

«Интер» сыграл вничью с «Кьево» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Soccer.ru13:53

Подробнее о событии

«Интер» упустил победу над «Кьево»

Матч ТВ13:59

«Интер» упустил победу над «Кьево»

Sportbox.RU13:59

«Интер» не смог удержать победу в матче с «Кьево»

Спорт-Экспресс13:59

«Интер» упустил победу в матче с «Кьево» в Серии А, пропустив гол на 91-й минуте

Чемпионат13:55

«Кьево» на 91-й минуте вырвал ничью в матче с «Интером»

Советский спорт13:55

«Интер» упустил победу над «Кьево» в компенсированное время

Sport24.ru13:55

«Кьево» - «Интер» - 1:1 (завершён)

Евро-футбол.ру11:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Футбол

«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

"Кристал Пэлас" на выезде одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 12:19
Футбол

«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за 3-е место на клубном ЧМ

Обновлено в 10:36
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
Футбол

Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено в 09:51
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Семеду восстановился от травмы и вошёл в заявку на матч с «Сельтой»

В состав вошёл восстановившийся от травмы защитник Нельсон Семеду.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

Ди Франческо: «Роналду может самостоятельно решить исход встречи»

Криштиану может самостоятельно решить исход встречи.
Обновлено в 01:41
Футбол

Анчелотти: «Вопрос о чемпионе остается открытым»

Вопрос о чемпионе Италии остается открытым. И здесь дело не в набранных очках, а в том, что впереди еще долгий путь.
Обновлено в 13:59
Футбол

Эмери: «Монреаль получил мышечное повреждение»

Обновлено в 14:11
Футбол

Бенджамин Чилвел: Знали, что сможем поймать «Челси» на контратаке

Парни в атаке были просто великолепны. До гола мы усердно отрабатывали в обороне, знали, что сможем поймать соперника на контратаке.
Обновлено в 12:27
Футбол

Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.
Обновлено в 08:47
Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Обновлено в 07:06
Футбол

Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»

Обновлено в 08:23
Футбол

Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
Футбол

Сергей Юран: «Руководству „Спартака“ не стоит спешить расстаться с Самедовым и Джано»

В общем, считаю, что с уходом Джано и Самедова руководству не стоит спешить.
Обновлено в 10:05
ещё по теме
Иван Перишич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное