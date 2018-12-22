Футбол

«Интер» упустил победу над «Кьево»
Soccer.ru
13:53

«Интер» сыграл вничью с «Кьево» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Soccer.ru13:53

Подробнее о событии

«Интер» упустил победу над «Кьево»

Матч ТВ13:59

«Интер» упустил победу над «Кьево»

Sportbox.RU13:59

«Интер» не смог удержать победу в матче с «Кьево»

Спорт-Экспресс13:59

«Интер» упустил победу в матче с «Кьево» в Серии А, пропустив гол на 91-й минуте

Чемпионат13:55

«Кьево» на 91-й минуте вырвал ничью в матче с «Интером»

Советский спорт13:55

«Кьево» - «Интер» - 1:1 (завершён)

Евро-футбол.ру11:30

«Интер» упустил победу над «Кьево» в компенсированное время

Sport24.ru13:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Футбол

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Туринский "Ювентус" обыграл "Рому" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено в 16:51
Футбол

МЮ обыграл «Кардифф» в первом матче после отставки Моуринью

Обновлено в 14:40
Футбол

ПСЖ благодаря голу Мбаппе обыграл «Нант»

ПСЖ одержал победу над «Нантом» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:58
Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Обновлено в 15:47
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено в 14:53
Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

Обновлено в 11:51
Футбол

Петербургский «Зенит» возглавил испанец Джоан Плаза

Стало известно, что новым главным тренером баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга стал испанский специалист Джоан Плаза, об этом говорится на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»

«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
Обновлено в 11:58
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено в 17:25
Футбол

Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы

Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.
Обновлено в 11:18
Футбол

ПСВ обыграл «АЗ», «Бреда» победила «Херенвен»

ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
ещё по теме
Иван Перишич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное