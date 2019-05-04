Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»Soccer.ru 16:24
Сандро
|13′
|15′
Данило Д′Амброзио
|40′
Борха Валеро
Игнасио Пуссетто
Стефано Окака-Чука
|61′
|63′
Борха Валеро
Мауро Икарди
|66′
Марцело Брозович
Сандро
Эмиль Хадльвредссон
|73′
|77′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
|79′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Бальде Кейта
Марко Д′Алессандро
Бен Уилмот
|81′
|27%
|Владение мячом
|73%
|72%
|Процент точных передач
|91%
|–
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|9
|7
|Отборы
|11
|19
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
1
Муссо
19
Ларсен
87
Де Майо
17
Нюйтинк
24
Уилмот
38
Мандрагора
20
Хадльвредссон
10
Де Пауль
90
Зегелар
15
Лазанья
7
Окака-Чука
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
87
Кандрева
77
Брозович
14
Наингголан
9
Икарди
44
Перишич
11
Бальде
Интер
Расстановка 4‑5‑1
«Интер» поделил очки с «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии. «Интер» (63 очка) располагается на третьем месте, «Удинезе» (34 очка) - 17-й.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Подписчики поспорили с Петросяном, будет ли в Сочи лучше, чем в Турции
Многие попытались вернуть Евгения Вагановича в суровую реальность: из некоторых уголков нашей огромной страны добраться до курортов Турции и Египта гораздо дешевле, чем до Крыма или Сочи.
Обновлено в 14:50
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Общество
Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики
Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
Обновлено в 13:19
Общество
Как поступить в два вуза и учиться на двух программах одновременно
Законодательство РФ не ограничивает количество программ обучения, на которых одновременно может учиться студент.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено в 18:09
Политика
Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо согласился с тем, что попытки свержения действующего президента страны Николаса Мадуро явились провальными.
Обновлено в 18:17
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Экономика
Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации
На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами
За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено в 15:45
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Футбол
Виллаш-Боаш: «Зениту» было трудно вернуть победный дух
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе
Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
Обновлено в 00:00
Политика
Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии
Обновлено в 17:33
Технологии
Месячная аудитория YouTube достигла 2 млрд пользователей
Руководство платформы YouTube рассказало о том, что аудитория сервиса для размещения видео по итогам одного месяца достигла рекордно высокой отметки – 2 млрд человек.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 года
Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48