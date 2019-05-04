Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»Soccer.ru 16:24

Удинезе — Интер
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
Сандро
13′
15′
Данило Д′Амброзио
40′
Борха Валеро
Игнасио Пуссетто
Стефано Окака-Чука
61′
63′
Борха Валеро
Мауро Икарди
66′
Марцело Брозович
Сандро
Эмиль Хадльвредссон
73′
77′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
79′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Бальде Кейта
Марко Д′Алессандро
Бен Уилмот
81′
«Интер» поделил очки с «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии. «Интер» (63 очка) располагается на третьем месте, «Удинезе» (34 очка) - 17-й.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» не сумел обыграть аутсайдера чемпионата Италии

Газета.Ru17:38

«Интер» на выезде не сумел обыграть «Удинезе»

Чемпионат16:22

«Интер» на выезде не смог переиграть «Удинезе»

Советский спорт16:24

«Интер» не смог обыграть «Удинезе»

Матч ТВ16:33

«Интер» потерял очки с «Удинезе»

Спорт-Экспресс16:28

«Интер» не справился с «Удинезе»

LiveSport.ru16:35

Чемпионат Италии. «Интер» и «Удинезе» голов не забили, СПАЛ разгромил «Кьево»

Sports.ruвчера в 11:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Подписчики поспорили с Петросяном, будет ли в Сочи лучше, чем в Турции

Многие попытались вернуть Евгения Вагановича в суровую реальность: из некоторых уголков нашей огромной страны добраться до курортов Турции и Египта гораздо дешевле, чем до Крыма или Сочи.
Обновлено в 14:50
Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Общество

Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики

Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
Обновлено в 13:19
Общество

Как поступить в два вуза и учиться на двух программах одновременно

Законодательство РФ не ограничивает количество программ обучения, на которых одновременно может учиться студент.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено в 18:09
Политика

Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо согласился с тем, что попытки свержения действующего президента страны Николаса Мадуро явились провальными.
Обновлено в 18:17
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Экономика

Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации

На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.
Обновлено в 11:20
Гаджеты

Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами

За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено в 15:45
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Футбол

Виллаш-Боаш: «Зениту» было трудно вернуть победный дух

Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе

Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
Обновлено в 00:00
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии

Обновлено в 17:33
Технологии

Месячная аудитория YouTube достигла 2 млрд пользователей

Руководство платформы YouTube рассказало о том, что аудитория сервиса для размещения видео по итогам одного месяца достигла рекордно высокой отметки – 2 млрд человек.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа

Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса

В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Финансы

Майские праздники растопчут российский рубль

Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности

Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное