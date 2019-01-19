Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Сассуоло»Soccer.ru 16:27

«Интер» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии. «Интер», имея в своем активе 40 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Сассуоло» с 26 очками идет на 12 месте.
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«Интер» и «Сассуоло» завершили встречу без забитых мячей

Советский спорт16:26

«Интер» потерял очки в матче с «Сассуоло»

Матч ТВ16:26

«Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2019 года

LiveSport.ruвчера в 10:59

«Интер» не сумел обыграть «Сассуоло» в Серии А

Чемпионат16:26

«Интер» не смог забить «Сассуоло»

Евро-футбол.ру16:27

«Интер» и «Сассуоло» сыграли вничью

Спорт-Экспресс16:32

Интер Милан - Сассуоло прогноз на итальянскую Серию А: неудобный соперник для «нерадзурри»

Sport-placeвчера в 05:29
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Происшествия

Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток

Нагатинский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания Насте Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич), задержанной в четверг в аэропорту Шереметьево в рамках возбужденного уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:14
Космос

Ракета-носитель Delta IV-Heavy вывела на орбиту секретный спутник США

Американская ракета-носитель Delta IV-Heavy успешно вывела на орбиту секретный спутник, «имеющий важное значение для национальной безопасности США».
Обновлено в 17:38
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Политика

Трамп предложил план по завершению шатдауна

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме представил план по восстановлению работы правительства страны.
Обновлено в 16:41
Общество

В Москве почти 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях

Около 270 тысяч граждан в Москве приняли участие в крещенских купаниях в ночь на субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда

Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Полиция применила водомет против протестующих в Париже

Обновлено в 11:49
Происшествия

Пожар произошел на дебаркадере на Москве-реке

Обновлено в 16:44
Происшествия

Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Обновлено в 10:44
Общество

В Сербии прошли антиправительственные акции протеста

В нескольких городах Сербии прошли антиправительственные акции протеста.
Обновлено в 17:07
Общество

Умер самый богатый человек Филиппин

Обновлено в 00:31
Спорт

Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым

На 34-м году жизни скончался двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин. Спортсмена нашли мертвым у себя дома.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Обновлено в 08:17
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено вчера в 10:21
Общество

Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу

Обновлено в 12:14
Происшествия

Во Франции около 50 «желтых жилетов» ворвались в тюрьму, сообщили СМИ

Порядка 50 "желтых жилетов" ворвались в субботу на территорию тюрьмы в городе Дижон на востоке Франции, требуя "освободить своих товарищей", сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:27
Авто

Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу

Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Общество

Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок.
Обновлено в 08:24
Общество

Из-за снегопадов в США отменены две тысячи рейсов

Обновлено в 09:50
Авто

Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
Обновлено в 07:56
Авто

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Происшествия

«Желтые жилеты» в Бельгии атаковали группу журналистов

В бельгийском городе Намюр "желтые жилеты" атаковали журналистов телеканала RTL, бравших интервью во время демонстрации.
Обновлено в 16:27
Наука

Ученые обнаружили живые организмы в подледном озере Антарктиды

На протяжении многих веков подледное озеро Мерсер не имело сообщений с внешним миром, поэтому участники экспедиции были удивлены наличию множества живых организмов в водоеме.
Обновлено в 01:29
Космос

Рогозин сообщил о готовности «Роскосмоса» создать сверхтяжёлую ракету

«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Махачкале в результате пожара погибла девушка-подросток

Обновлено в 15:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в центре Самары: три человека погибли

В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города.
Обновлено в 15:41
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено в 14:13
Футбол

Моуринью сообщил, что отклонил три предложения о тренерской работе

Обновлено в 15:40
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Сассуоло
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
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