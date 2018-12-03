Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А
Советский спорт
16:26

Рома — Интер
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
37′
Бальде Кейта
48′
Квадво Асамоа
Дженгиз Ундер
51′
62′
Бальде Кейта
Маттео Политано
66′
Мауро Икарди
Давид Сантон
Джастин Клюйверт
69′
Александар Коларов
74′
Николо Дзаньоло
Диего Перотти
77′
Александар Коларов
79′
80′
Борха Валеро
Матиас Весино
81′
Иван Перишич
Лаутаро Хавьер Мартинес
Дженгиз Ундер
Хавьер Пасторе
83′
В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2. У римлян мячи забили Дженгиз Ундер (51-я минута) и Александр Коларов (74, пенальти), а у миланцев отличились Бальде Кейта (37) и Мауро Икарди (66).
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