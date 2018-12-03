Футбол
|37′
Бальде Кейта
|48′
Квадво Асамоа
Дженгиз Ундер
|51′
|62′
Бальде Кейта
Маттео Политано
|66′
Мауро Икарди
Давид Сантон
Джастин Клюйверт
|69′
Александар Коларов
|74′
Николо Дзаньоло
Диего Перотти
|77′
Александар Коларов
|79′
|80′
Борха Валеро
Матиас Весино
|81′
Иван Перишич
Лаутаро Хавьер Мартинес
Дженгиз Ундер
Хавьер Пасторе
|83′
|39%
|Владение мячом
|61%
|81%
|Процент точных передач
|83%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|4
|5
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|4
|10
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
1
Ольсен
34
Клюйверт
44
Манолас
5
Жезус
11
Коларов
27
Пасторе
4
Кристанте
8
Перотти
42
Нзонзи
24
Флоренци
14
Шик
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
16
Политано
77
Брозович
15
Мариу
8
Весино
10
Мартинес
9
Икарди
Интер
Расстановка 4‑5‑1
В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2. У римлян мячи забили Дженгиз Ундер (51-я минута) и Александр Коларов (74, пенальти), а у миланцев отличились Бальде Кейта (37) и Мауро Икарди (66).
Советский спорт16:26
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