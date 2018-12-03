В 14-м туре серии А «Рома» сыграла вничью с «Интером» (2:2). Миланцы сравнялись по очкам с «Наполи», у которого матч в запасе, и отстают от лидера – «Ювентуса» – на 11 очков.

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) и сравнялся с «Наполи», у которого матч в запасе

Футбол Футбол Сборную России сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020 Эксперты назвали сборную России по футболу фаворитом в группе I квалификационного турнира чемпионата Европы 2020.

Футбол Футбол «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» Воскресным вечером московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив».

Футбол Футбол ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Бордо» «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» сыграли вничью в матче 15-го тура французской Лиги 1.

Футбол Футбол «Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.

Футбол Футбол «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» «Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.

Футбол Футбол Клопп извинился за свой забег в мерсисайдском дерби

Футбол Футбол Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.

Футбол Футбол «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче с шестью голами «Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии.

Футбол Футбол «Кьево» сыграл вничью с «Лацио» «Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».

Футбол Футбол Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства» В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.

Футбол Футбол Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".