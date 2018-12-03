Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) и сравнялся с «Наполи», у которого матч в запасе
«Интер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) и сравнялся с «Наполи», у которого матч в запасеSports.ru16:25
В 14-м туре серии А «Рома» сыграла вничью с «Интером» (2:2). Миланцы сравнялись по очкам с «Наполи», у которого матч в запасе, и отстают от лидера – «Ювентуса» – на 11 очков.
Sports.ru16:25
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