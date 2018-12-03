Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) и сравнялся с «Наполи», у которого матч в запасе
Sports.ru
16:25

В 14-м туре серии А «Рома» сыграла вничью с «Интером» (2:2). Миланцы сравнялись по очкам с «Наполи», у которого матч в запасе, и отстают от лидера – «Ювентуса» – на 11 очков.
Sports.ru16:25

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«Интер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) и сравнялся с «Наполи», у которого матч в запасе

Sports.ru16:25

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 декабря 2018 года

LiveSport.ru05:40
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:51, Ашберн
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Сборную России сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020

Эксперты назвали сборную России по футболу фаворитом в группе I квалификационного турнира чемпионата Европы 2020.
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Воскресным вечером московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив».
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ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»

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«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

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Новый претендент на Паредеса. «Зениту» дают 25 млн евро

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Клопп извинился за свой забег в мерсисайдском дерби

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Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
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В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
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Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
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«Порту» и «Боавишта» не выявили сильнейшего в дерби

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