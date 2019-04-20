Футбол
«Интер» и «Рома» поделили очки в матче Серии АЧемпионат вчера в 16:38
|14′
Стефан Эль-Шаарави
|46′
Дженгиз Ундер
Николо Дзаньоло
Раджа Наингголан
Мауро Икарди
|54′
Иван Перишич
|61′
Матиас Весино
|62′
|76′
Бриан Кристанте
Лаутаро Хавьер Мартинес
Жоау Мариу
|79′
|81′
Лоренцо Пеллегрини
Джастин Клюйверт
|84′
Николо Дзаньоло
Маттео Политано
Бальде Кейта
|84′
|72%
|Владение мячом
|28%
|89%
|Процент точных передач
|71%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|11
|7
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑5‑1
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
11
Бальде
8
Весино
9
Икарди
20
Валеро
44
Перишич
15
Мариу
83
Миранте
24
Флоренци
20
Фасио
5
Жезус
11
Коларов
22
Дзаньоло
4
Кристанте
34
Клюйверт
42
Нзонзи
92
Эль-Шаарави
9
Джеко
Рома
Расстановка 4‑5‑1
Беспроигрышная серия миланского клуба в чемпионате Италии достигла четырёх матчей (две победы и две ничьих). Римская команда тоже не проигрывает в течение четырёх встреч кряду (две ничьих и две победы). «Интер», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (55) — пятое.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Интер - Рома ~ прогноз на центральный матч 33 тура итальянской Серии А: хозяева сомнительные фавориты?
Sport-place19 апреля в 00:33
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек
Обновлено в 01:25
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины
Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
Здоровье
Мигрантов обвинили в распространении страшной болезни
Как объяснил специалист Роспотребнадзора, корь – управляемая болезнь.
Обновлено вчера в 22:46
Наука
Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство
Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
Обновлено 18 апреля в 06:42
Хоккей
Овечкин обошел Малкина по голам в истории плей-офф НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина по голам в истории Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов
Обновлено в 01:34
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
В любви вас ожидают благоприятные перемены.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол
Дзюба: «Испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира»
Обновлено вчера в 16:59
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 03:34
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Гаджеты
Разрешили говорить: Apple не смогла запретить компании Swatch использовать фразу «One More Thing»
Буквально в начале месяца, издание ixbt писало, как компания пыталась запретить всё той же Swatch использовать фразу «Tick different», которая похоже на слоган Apple – «Think different».
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Как сообщает ТАСС со ссылкой на африканские СМИ, бои ведут формирования правительства национального согласия Ливии, которое возглавляет Фаиз Сарадж, и наступающие силы командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Общество
21 апреля: в 1926-м в Великобритании рождается королева
93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Александр Гобозов: «Я редко вижусь с сыном»
Обновлено в 00:00
Общество
Wired (США): охота за ракетным ускорителем на российском Дальнем Востоке (Wired Magazine)
Тремя годами ранее Алексей увидел в лесу ракетный ускоритель и попросил своих двоих взрослых сыновей, приехавших навестить родителей, помочь ему разобрать его.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Быкова могут вывести из «медицинского сна» в ближайшие два дня
Писателя Дмитрия Быкова могут вывести из "медицинского сна" в ближайшие два дня.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Обновлено вчера в 17:58
Единоборства
Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Обновлено вчера в 15:00
Наука
На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29