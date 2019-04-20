Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой»LiveSport.ru вчера в 16:31

Интер — Рома
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
14′
Стефан Эль-Шаарави
46′
Дженгиз Ундер
Николо Дзаньоло
Раджа Наингголан
Мауро Икарди
54′
Иван Перишич
61′
Матиас Весино
62′
76′
Бриан Кристанте
Лаутаро Хавьер Мартинес
Жоау Мариу
79′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Джастин Клюйверт
84′
Николо Дзаньоло
Маттео Политано
Бальде Кейта
84′
Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с римской «Ромой» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А. Счет в матче был открыт на 14-й минуте гостями.
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