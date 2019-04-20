Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Ромой»LiveSport.ru вчера в 16:31
|14′
Стефан Эль-Шаарави
|46′
Дженгиз Ундер
Николо Дзаньоло
Раджа Наингголан
Мауро Икарди
|54′
Иван Перишич
|61′
Матиас Весино
|62′
|76′
Бриан Кристанте
Лаутаро Хавьер Мартинес
Жоау Мариу
|79′
|81′
Лоренцо Пеллегрини
Джастин Клюйверт
|84′
Николо Дзаньоло
Маттео Политано
Бальде Кейта
|84′
|72%
|Владение мячом
|28%
|89%
|Процент точных передач
|71%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|11
|7
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑5‑1
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
11
Бальде
8
Весино
9
Икарди
20
Валеро
44
Перишич
15
Мариу
83
Миранте
24
Флоренци
20
Фасио
5
Жезус
11
Коларов
22
Дзаньоло
4
Кристанте
34
Клюйверт
42
Нзонзи
92
Эль-Шаарави
9
Джеко
Рома
Расстановка 4‑5‑1
Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с римской «Ромой» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А. Счет в матче был открыт на 14-й минуте гостями.
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Интер - Рома ~ прогноз на центральный матч 33 тура итальянской Серии А: хозяева сомнительные фавориты?
Sport-place19 апреля в 00:33
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
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