«Интер» сыграл вничью с «Ромой»LiveSport.ru 16:31

Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с римской «Ромой» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А. Счет в матче был открыт на 14-й минуте гостями.

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