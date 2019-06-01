Футбол

«Интер» согласовал трансфер Джеко за 13,5 млн евроSoccer.ru вчера в 16:26

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Нападающий "Ромы" Эдин Джеко перейдет в "Интер". Стороны согласовали трансфер 33-летнего футболиста за 13,5 млн евро.
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«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера Джеко

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
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