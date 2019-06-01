Футбол
«Интер» согласовал трансфер Джеко за 13,5 млн евроSoccer.ru вчера в 16:26
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко перейдет в "Интер". Стороны согласовали трансфер 33-летнего футболиста за 13,5 млн евро.
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Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Обновлено вчера в 10:29
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка, сообщает информагентство AGI.
Обновлено в 05:06
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Медведев прокомментировал позицию Украины по Минским соглашениям
Стремления Украины по возобновлению Минских соглашений сопровождаются устаревшей и "набившей оскомину риторикой", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.
Обновлено в 03:15
Политика
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо девятимесячной дочки Марии.
Обновлено в 05:02
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов в трех словах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о финале Лиги чемпионов с участием «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».
Обновлено в 04:51
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено 31 мая в 04:36
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошел взрыв
Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Спорт
Джерри Уэст получит Президентскую медаль Свободы США
Бывший игрок, тренер и генеральный менеджер НБА, а ныне член правления «Лос-Анджелес Клипперс» Джерри Уэст получит Президентскую медаль Свободы США, сообщил президент страны Дональд Трамп в официальном микроблоге в «Твиттере».
Обновлено в 03:17
Авто
Перегорела лампа ближнего света — но вот неожиданное решение
Если на кроссовере Nissan Terrano перегорит лампа ближнего света, а в бардачке не окажется запасной, ее можно заменить лампой из секции дальнего света – они одинаковые (H7).
Обновлено в 01:18
Общество
В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Политика
Порошенко поздравил столицу Крыма с Днём города
Бывший президент Украины Пётр Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днём города.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале
Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Технологии
Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей
Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня
На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 09:19
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Музыка
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34