Футбол

«Интер» согласовал трансфер Джеко за 13,5 млн евроSoccer.ru 16:26

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Нападающий "Ромы" Эдин Джеко перейдет в "Интер". Стороны согласовали трансфер 33-летнего футболиста за 13,5 млн евро.
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