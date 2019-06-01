Футбол
«Интер» согласовал трансфер Джеко за 13,5 млн евроSoccer.ru 16:26
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко перейдет в "Интер". Стороны согласовали трансфер 33-летнего футболиста за 13,5 млн евро.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россия могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Футбол
Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ
Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Культура
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.
Обновлено в 17:08
Кино
Мединский призвал прощать преувеличения историческим фильмам
Министр культуры Владимир Мединский призвал со снисхождением относиться к неточностям и преувеличениям в историческом кино.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Одноэтажное здание горит в центре Москвы
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына
О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Наука
Hyundai представила двухэтажный электробус
Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт
Вице-губернатор Арсен Габуев оценил ход ремонтных работ на дорогах Тамбова
Обновлено в 05:48
Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге
В Сети появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:20
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено в 18:16
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезон
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов поздравил соперника с победой и заявил, что мерсисайдцы провели потрясающий сезон.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Умер французский философ Мишель Серр
Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 17:27
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05