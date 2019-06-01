Футбол
«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера ДжекоSport24.ru 16:25
«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера нападающего римского клуба Эдина Джеко. Как сообщает Sport Mediaset, нерадзурри заплатят 13,5 млн евро за переход 33-летнего боснийца, хотя изначально «волки» просили за игрока 20 млн евро.
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Американец Энтони Смит (32-14) в главном бою турнира UFC в Швеции сотворил сенсацию, победив любимца местной публики Александра Густафссона (18-6).
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Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
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Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва-Казань намечен на 2020 год
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Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.
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Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
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«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
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Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
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В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
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Пять человек пострадали при землетрясении в Албании
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Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
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Картину выходца из России продали на аукционе во Франции за €390 тысяч
Картина «Gris, vert bleu» — в переводе серое, сине-зеленое — француза русского происхождения Сержа Полякова ушла с молотка на аукционе в коммуне Довиль во Франции за 390 тысяч евро.
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Кино
Завершены съемки сериала «Ведьмак» по Анджею Сапковскому
Где-то убудет, где-то прибудет: "Игра престолов" с шумом и грохотом завершилась, но впереди еще как минимум два фэнтезийных эпика - нечто невообразимое по миру "Властелина колец" и "Ведьмак".
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В Донецке прошла акция «Ангелы Донбасса»
Памятная акция "Ангелы Донбасса" собрала тысячи жителей Донецка .
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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
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Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
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На Украине вновь подняли тарифы на газ
По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые намечены на 21 июля 2019 года.
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Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
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Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
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