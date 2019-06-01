Футбол

«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера ДжекоSport24.ru вчера в 16:25

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«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера нападающего римского клуба Эдина Джеко. Как сообщает Sport Mediaset, нерадзурри заплатят 13,5 млн евро за переход 33-летнего боснийца, хотя изначально «волки» просили за игрока 20 млн евро.
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