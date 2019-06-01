Футбол
«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера ДжекоSport24.ru 16:25
«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера нападающего римского клуба Эдина Джеко. Как сообщает Sport Mediaset, нерадзурри заплатят 13,5 млн евро за переход 33-летнего боснийца, хотя изначально «волки» просили за игрока 20 млн евро.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет
США погрязли в психическом кризисе — миллионы американцев находятся на грани самоубийства из-за того, что не могут получить помощь психиатра.
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес
Равшана Куркова доказала, что не была красавицей в детстве
Обновлено в 18:00
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено 30 мая в 08:57
Политика
ВЦИОМ: рейтинг Путина снизился еще на 1,2%
Уровень доверия Путину снизился на 1,2% за неделю с 19 мая, когда был зафиксирован прошлый антирекорд и рейтинг политика составил 31,7%.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция
Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Чаще Ливерпуля в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов побеждали только испанский Реал (13) и итальянский Милан (7).
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области
Один человек погиб, еще шесть получили травмы в дорожной аварии в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.
Обновлено в 16:16
Космос
Инопланетяне потерпели крушение на глазах у очевидцев
Специалисты отмечают в последнее время повышенную активность инопланетян. Их корабли все чаще попадают в кадр изумленных очевидцев.
Обновлено 30 мая в 20:54
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле.
Обновлено в 13:54
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Общество
Далеко от Москвы
Сядешь и просто нажимаешь на педаль В конце нынешнего года в наших автосалонах появятся первые российские электромобили по имени Zeta.
Обновлено в 15:28
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Северной Ирландии обезвредили бомбу под полицейской машиной
Бомбу, прикрепленную к полицейскому автомобилю обнаружили 1 июня в Белфасте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Северной Ирландии.
Обновлено в 17:07