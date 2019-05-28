Футбол

«Интер» согласовал 5-летний контракт с ЛукакуSoccer.ru вчера в 13:06

"Нерадзурри" согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов. Лукаку будет зарабатывать по 7,5 млн евро в год без учета бонусов. Теперь миланскому клубу предстоит договориться о трансфере с "красными дьяволами".
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Лукаку договорился с «Интером» о контракте на пять лет

Матч ТВвчера в 16:30

Лукаку согласовал с «Интером» контракт на 7,5 млн евро в год

Sports.ruвчера в 17:22

СМИ: «Интер» согласовал пятилетний контракт с Ромелу Лукаку

Спорт-Экспрессвчера в 12:22

СМИ: Лукаку согласовал пятилетний контракт с «Интером»

Советский спортвчера в 13:09

Источник: «Интер» согласовал с Лукаку пятилетний контракт

Чемпионатвчера в 12:32

«Интер» договорился о пятилетнем контракте с Лукаку

Sport24.ruвчера в 13:29

Лукаку может стать первой покупкой Конте в «Интере»

Евро-футбол.рувчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Театры

Режиссера Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной

Приказ о назначении Константина Богомолова художественным руководителем Театра на Малой Бронной был подписан 25 мая, сообщили РБК в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Обновлено в 05:03
Авто

Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для России

Компания Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 04:16
Общество

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве

Обновлено в 04:47
Политика

Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков

Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Екатеринбурге начали штрафовать участников протестов против храма

Обновлено в 04:28
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Происшествия

В России произведен первый арест по статье о лидерах ОПГ

В Томске задержан криминальный авторитет, позже арестованный по новой статье Уголовного кодекса о «ворах в законе».
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты.
Обновлено в 05:18
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора

Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Наука

Назван эффективный способ избавиться от жира на животе

Обновлено в 04:14
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Политика

Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда

Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Общество

Горничные отелей описали идеальных постояльцев

Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Космос

РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год

Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.
Обновлено в 03:57
Общество

Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе

В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Политика

Папа Римский сравнил стену на границе с Мексикой с Берлинской стеной

Папа Римский заявил также, что готов повторить эти слова лично президенту США и отметил, что тот, кто строит стены, сам оказывается узником этих стен.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
Обновлено в 04:36
Футбол

Рауль возглавит вторую команду «Реала»

Как сообщает AS, по окончании сезона экс-нападающий возглавит вторую команду «сливочных» – «Кастилью», которая сейчас выступает в третьем по силе дивизионе Испании и борется за выход во второй – Сегунду.
Обновлено в 04:24
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное