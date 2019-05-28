Футбол

«Интер» согласовал личный контракт с ЛукакуВести.Ru 15:56

После договоренности по личному договору теперь представителям "Интера" предстоит согласовать трансфер непосредственно с "МанЮнайтед". Напомним, что по окончании футбольного сезона Лукаку назывался одним из претендентов на уход из "Манчестер Юнайтед".
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СМИ: Лукаку договорился с «Интером» о контракте на пять лет

Матч ТВ16:30

СМИ: Лукаку договорился о пятилетнем контракте с «Интером»

РИА Новости15:50

СМИ: Лукаку согласовал пятилетний контракт с «Интером»

Советский спорт13:09

«Интер» договорился о пятилетнем контракте с Лукаку

Sport24.ru13:29

Источник: «Интер» согласовал с Лукаку пятилетний контракт

Чемпионат12:32

СМИ: «Интер» согласовал пятилетний контракт с Ромелу Лукаку

Спорт-Экспресс12:22

Лукаку может стать первой покупкой Конте в «Интере»

Евро-футбол.ру12:15
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Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
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По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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