Футбол
«Интер» согласовал личный контракт с ЛукакуВести.Ru 15:56
После договоренности по личному договору теперь представителям "Интера" предстоит согласовать трансфер непосредственно с "МанЮнайтед". Напомним, что по окончании футбольного сезона Лукаку назывался одним из претендентов на уход из "Манчестер Юнайтед".
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Курц планирует снова стать канцлером Австрии после выборов в парламент
После распада коалиционного правительства в стране пройдут досрочные парламентские выборы, они состоятся в сентябре.
Обновлено в 15:52
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Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
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В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
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