Футбол

«Интер» согласовал личный контракт с ЛукакуВести.Ru 15:56

После договоренности по личному договору теперь представителям "Интера" предстоит согласовать трансфер непосредственно с "МанЮнайтед". Напомним, что по окончании футбольного сезона Лукаку назывался одним из претендентов на уход из "Манчестер Юнайтед".
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СМИ: Лукаку договорился с «Интером» о контракте на пять лет

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СМИ: Лукаку договорился о пятилетнем контракте с «Интером»

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СМИ: Лукаку согласовал пятилетний контракт с «Интером»

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Источник: «Интер» согласовал с Лукаку пятилетний контракт

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Спорт-Экспресс12:22

«Интер» договорился о пятилетнем контракте с Лукаку

Sport24.ru13:29
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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