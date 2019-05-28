Футбол

«Интер» согласовал 5-летний контракт с ЛукакуSoccer.ru 13:06

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La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку стал еще ближе к переходу в "Интер". "Нерадзурри" согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов.
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Источник: «Интер» согласовал с Лукаку пятилетний контракт

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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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