Футбол
«Интер» согласовал 5-летний контракт с ЛукакуSoccer.ru 13:06
La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку стал еще ближе к переходу в "Интер". "Нерадзурри" согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов.
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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
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Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ
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Обновлено в 08:09
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Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии
Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть №48271), выплаты за посмертное награждение которых стали предметом судебных споров, погибли год назад — 23 мая.
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Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
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Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
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