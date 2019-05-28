Футбол
«Интер» согласовал 5-летний контракт с ЛукакуSoccer.ru 13:06
La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку стал еще ближе к переходу в "Интер". "Нерадзурри" согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов.
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