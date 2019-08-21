Футбол

«Интер» согласился продать Икарди в «Наполи»Чемпионат 15:57

Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, миланский клуб принял предложение «Наполи» и согласился продать 26-летнего аргентинского форварда за € 65 млн.
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