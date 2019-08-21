Футбол
«Интер» согласился продать Икарди в «Наполи»Чемпионат 15:57
Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, миланский клуб принял предложение «Наполи» и согласился продать 26-летнего аргентинского форварда за € 65 млн.
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Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
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Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Политика
Меркель и Джонсон сидя слушали гимны перед переговорами
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом встречи в Берлине.
Обновлено в 13:01
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Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
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Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров
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Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
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