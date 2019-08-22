Футбол
«Интер» согласился продать Икарди в «Наполи»Чемпионат вчера в 15:57
Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, миланский клуб принял предложение «Наполи» и согласился продать 26-летнего аргентинского форварда за € 65 млн.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
Руни получил прямую красную карточку за грубую игру
В концовке первого тайма составы уравнялись - красную карточку получил Амро Тарек, однако в итоге "Ди Си Юнайтед" проиграл со счетом 1:2. Wayne Rooney shown a straight red card in MLS 😳 Still a Red Devil 😅pic.twitter.com/V0fnixrt4c — Goal (@goal) August 22, 2019 Напомним, в январе 2020 года Руни станет играющим тренером "Дерби Каунти".
Обновлено в 01:52
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Авто
Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6
«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Отказ от секса может спровоцировать развитие «женских» болезней
Оказалось, что отказ от секса может спровоцировать развитие женских болезней.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»
Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Не может выбрать: Дима Билан оказался в любовном треугольнике
Дима, правда, пока не выбрал, с какой девушкой хочет остаться, а недавно они и вовсе поссорились.
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Культура
20 лет со дня смерти Александра Демьяненко
22 августа 1999 года скончался советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа Александр Демьяненко.
Обновлено в 02:24
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Культура
Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Обновлено в 01:07
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено 20 августа в 14:24
Космос
Рогозин: «Рокосмосу» не хватает денег на создание солнечного паруса
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что у возглавляемой им организации на данный момент нет достаточных финансовых средств для того, чтобы создать работающий солнечный парус, который позволил бы космическим аппаратам перемещаться при помощи солнечного ветра.
Обновлено 20 августа в 06:43
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Экономика
Опрос: Четверть россиян боятся увольнения
Около 24% россиян боятся, что будут уволены, говорится в исследовании компании HeadHunter, составленном на основании опроса населения, которое цитирует агентство "Прайм".
Обновлено в 03:59
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено вчера в 16:55