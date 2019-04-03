Футбол
«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названияМатч ТВ 05:34
Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает портал FCInter1908.
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Почему люди не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
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