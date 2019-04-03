Футбол

«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названияSportbox.RU 05:34

Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает портал FCInter1908.
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СМИ: «Интер» намерен судиться с клубом Бекхэма из-за его названия

ТАСС06:27

Не день Бекхэма: «Интер» подаст в суд на новый клуб англичанина

Sport.ru06:58

«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

Матч ТВ05:34

Итальянский клуб намерен судиться с Бекхэмом из-за названия его команды

Газета.Ru05:22

«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

Спорт-Экспресс04:44

Итальянский «Интер» намерен судиться с клубом Бекхэма из-за названия

РИА Новости04:33

«Интер» будет судиться с клубом Бекхэма из-за названия

Чемпионат05:54
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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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