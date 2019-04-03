Футбол
«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названияSportbox.RU 05:34
Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает портал FCInter1908.
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Ученые создали искусственную форму жизни
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
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Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.
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Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
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Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.
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В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
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Новый компактный кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
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Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
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Рынок нефти просел в ожидании отчетов из США
Мировые цены на нефть упали ниже стартовых в ожидании отчета Американского института нефти (API), 2 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
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Илон Маск назвал свою любимую криптовалюту. Это не Bitcoin
Создатель PayPal, глава SpaseX и Tesla Илон Маск написал, что его любимая криптовалюта — Dogecoin.
Обновлено в 04:36
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
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Общество
Эксперты Avito зафиксировали рост зарплат в России
Средняя зарплата в России выросла на 5,5% за год, достигнув 36 600 рублей в месяц.
Обновлено в 06:37
Политика
В Кремле прокомментировали уход Ford из РФ
Обновлено в 05:18
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Авто
Mercedes-Benz готовит к премьере маленький «Гелендваген»
По предварительным данным, кроссовер оснастят туромоторами объемом 1,3, 1,6 и 2 л с диапазоном мощностей от 160 до 300 л. с. Ожидается, что серийный образец дебютирует грядущей осенью, а продажи стартуют в конце текущего — начале следующего года.
Обновлено в 06:54
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Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
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Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
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Обновлено в 01:34
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Политика
СМИ сообщили о приказе PDVSA отключить транспондеры на танкерах
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA дала распоряжение отключить транспондеры на танкерах, которые стоят в терминале Хосе, сообщает Argus Media со ссылкой на двух неназванных представителей компании.
Обновлено в 05:14