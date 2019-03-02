Футбол
«Интер» собирается оштрафовать ИкардиSoccer.ru 04:24
СМИ сообщают, что руководство "Интера" планирует оштрафовать нападающего Мауро Икарди.
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«Глаза моих детей не лгут. Все в доме знают, как безумно я люблю «Интер». Икарди теперь писатель
Sport24.ru28 февраля в 16:04
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Общество
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Москве мужчина зарезал жену и ребенка
На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в матче РПЛ
Обновлено в 05:25
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Против Александра Емельяненко хотят возбудить уголовное дело
В отношении российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело об оскорблении представителя власти.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве
Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Хоккей
Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В России появится реестр «недобросовестных» родителей
Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и уточняет порядок межведомственного обмена информацией о "недобросовестных" родителях.
Обновлено в 03:40
Происшествия
У штаба Навального в Петербурге прошла акция против педофилов
У петербургского штаба Алексея Навального на Вознесенском проспекте утром 2 марта прошел митинг в защиту детей от педофилов.
Обновлено в 05:23
Политика
Украина намерена вернуть прах Нестора Махно
Обновлено в 04:53
Спорт
Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу
Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:26
Происшествия
Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено вчера в 14:49
Спорт
Устюгов и Большунов не выступят в марафоне на чемпионате мира
Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов не примут участие в марафоне на чемпионате мира в Зеефельде, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:12
Политика
В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО
Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»
Родители девочек-третьеклассниц, пострадавших в драке в одной из элитных школ в центре Москвы, составили открытое письмо – и под ним подписались родители 28 из 30 учеников того класса, где произошел конфликт.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индии
Минобороны России сообщило в субботу в своем пресс-релизе о том, что министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим индийским коллегой Нирмалой Ситхараман.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Порошенко решил повысить зарплату украинским военным в Донбассе
Украинский президент Петр Порошенко принял решение о повышении заработной платы военным в зоне проведения операции объединенных сил.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом
Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Шарий опубликовал видео, где Порошенко отшлепал по лицу девушку
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видеозапись с моментом, где президент Украины Петр Порошенко шлепает по лицу девушку во время выступления в Александрии.
Обновлено вчера в 13:32
Спорт
Васильева не квалифицировалась в финал суперспринта на этапе Кубка IBU
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко
За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей
Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
Обновлено в 04:02